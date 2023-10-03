Футболисты «Балтики» вышли в гетрах «Зенита» на матч Кубка России

Футболистам «Балтики» пришлось выйти в гетрах своего соперника – «Зенита», на матч 5-го тура Кубка России, который проходит в Санкт-Петербурге 3 октября.

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На это обратил внимание комментатор «Матч ТВ» Павел Богданов. Он объяснил, что такая необходимость вызвана формой игроков – черная экипировка сливалась с темно-синей «зенитовцев». Судьи попросили балтийцев переодеться.

На данный момент счет матча – 1:1. Его открыл нападающий «Зенита» Иван Сергеев. Сравнял – полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович.

«Зенит» и «Балтика» выступают в группе 3. Калининградцы возглавляют ее с 9 очками. «Зенит» находится на втором месте с 8 очками. Третье – занимает «Ахмат» с 4 очками, а четвертое – «Крылья Советов» с 3 очками.