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"Ланс" обыграл лондонский "Арсенал" в матче Лиги чемпионов со счетом 2:1

На стадионе "Боллар-Делелис" в Лансе (Франция) закончился матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Ланс" принимал лондонский "Арсенал".

"Ланс" обыграл лондонский "Арсенал" в матче Лиги чемпионов со счетом 2:1
© David Klein/Reuters

Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с итальянцем Марко Гуидой, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 14-й минуте счет в матче открыл бразильский нападающий лондонской команды Габриэл Жезус. На 25-й минуте счет сравнял французский полузащитник "Ланса" Адриен Томассон. Победный мяч на 69-й минуте забил форвард "Ланса" Элье Ваи. Таким образом, "Ланс" возглавил турнирную таблицу группы B, имея в активе четыре очка.

"Арсенал" располагается на втором месте, заработав три балла. В следующем туре "Ланс" сыграет с ПСВ. Встреча пройдет 24 октября.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В этот же день лондонцы проведут встречу с испанской "Севильей". Начало матча запланировано также на 22:00 мск.

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