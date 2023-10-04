"Ланс" обыграл лондонский "Арсенал" в матче Лиги чемпионов со счетом 2:1

На стадионе "Боллар-Делелис" в Лансе (Франция) закончился матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Ланс" принимал лондонский "Арсенал".

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Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с итальянцем Марко Гуидой, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 14-й минуте счет в матче открыл бразильский нападающий лондонской команды Габриэл Жезус. На 25-й минуте счет сравнял французский полузащитник "Ланса" Адриен Томассон. Победный мяч на 69-й минуте забил форвард "Ланса" Элье Ваи. Таким образом, "Ланс" возглавил турнирную таблицу группы B, имея в активе четыре очка.

"Арсенал" располагается на втором месте, заработав три балла. В следующем туре "Ланс" сыграет с ПСВ. Встреча пройдет 24 октября.