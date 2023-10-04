Экс-вратарь «Локо» рассказал, что из-за Бузовой не общаются два бывших игрока команды

"С Димой мы хорошо общались. Однажды почти всей командой пошли на день рождение Бузовой. Там у мероприятия были такие масштабы, что я как-то раз оговорился — вместо дня рождения сказал "свадьба". Почему не общаются Самедов и Тарасов? Я думаю, все просто — там два лагеря: кто-то продолжил дружить с Олей Бузовой, а кто-то с Димой", - сказал Абаев.