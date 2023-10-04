Экс-вратарь «Локо» рассказал, что из-за Бузовой не общаются два бывших игрока команды
Бывший вратарь "Локомотива" Илья Абаев высказался о разногласиях между экс-футболистами команды Александром Самедовым и Дмитрием Тарасовым из-за Ольги Бузовой. Его слова передает Sport24.
"С Димой мы хорошо общались. Однажды почти всей командой пошли на день рождение Бузовой. Там у мероприятия были такие масштабы, что я как-то раз оговорился — вместо дня рождения сказал "свадьба". Почему не общаются Самедов и Тарасов? Я думаю, все просто — там два лагеря: кто-то продолжил дружить с Олей Бузовой, а кто-то с Димой", - сказал Абаев.
Тарасов и Бузова были в браке с 2012 по 2016 год. После расставания певица продолжила общение с женой бывшего одноклубника своего экс-супруга Александра Самедова - Юлией.
Сейчас Тарасов женат третий раз. Его избранницей стала модель Анастасия Костенко. Пара воспитывает троих детей - дочерей Милану и Еву и сына Алексея. Осенью Костенко сообщила, что беременна в четвертый раз. У Тарасова также есть дочь от первого брака - Ангелина.