Турция отказалась от проведения Евро-2028

Турецкая футбольная федерация (TFF) отозвала заявку на проведение Евро-2028, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Таким образом, чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии — их заявка на проведение осталась единственной.

Напомним, что в конце июля футбольные федерации Турции и Италии приняли решение подать совместную заявку на проведение чемпионата Европы 2032 года. В среду, 4 октября, УЕФА направил ассоциациям письмо, в котором подтвердила, что их совместная заявка будет направлена на оценку и рассмотрение. По этой причине TFF отозвала заявку на проведение Евро-2028.

Также совместную заявку на проведение чемпионата в 2028 году подали Футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса. После отказа Турции она осталась единственной. Теперь заявки на Евро-2028 и Евро-2032 должны ободрить на исполкоме УЕФА, который пройдет 10 октября в Ньоне.