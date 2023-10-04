Великобритания и Ирландия станут хозяйками Евро-2028

Великобритания и Ирландия примут у себя чемпионат Европы 2028 года. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В списке претендентов на проведение Евро помимо Великобритании и Ирландии была Турция, однако страна отказалась от своей заявки. Официально решение будет ратифицировано 10 октября в Ньоне (Швейцария). Россия также подавала свою заявку на проведение турнира, но выбыла из конкурса из-за отстранения. Предполагалось, что Евро-2028 станет первым в истории турниром с участием 32 команд, но в январе 2023 года УЕФА принял решение оставить 24 команды в финальной части турнира. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. 12 сентября национальная команда сыграла вничью с Катаром 1:1.