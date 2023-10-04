«Крылья Советов» с разгромным счетом проиграли «Ахмату»

Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в гостевом матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

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Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Владимир Ильин (2 я минута), Мохамед Конате (8) и Андрей Семенов (66). Команда Мирослава Ромащенко набрала 7 очков и идет на третьем месте в группе С, команда Игоря Осинькина с 3 баллами располагается на последней строчке и потеряла шансы на выход в плей офф Кубка России.

В заключительном туре группового этапа Кубка 31 октября грозненцы на выезде встретятся с калининградской «Балтикой», самарцы в этот же день сыграют в Санкт Петербурге с «Зенитом», который уже обеспечил себе участие в плей офф Пути РПЛ.

Прямую трансляцию игры смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Кубок России. 2023-24. Путь РПЛ. Тур 5

«Крылья Советов» (Самара) — «Ахмат» (Грозный) — 0:3 (0:2)