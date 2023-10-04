«Крылья Советов» с разгромным счетом проиграли «Ахмату» и потеряли шансы на выход в плей‑офф Кубка России по футболу
Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в гостевом матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Владимир Ильин (2 я минута), Мохамед Конате (8) и Андрей Семенов (66). Команда Мирослава Ромащенко набрала 7 очков и идет на третьем месте в группе С, команда Игоря Осинькина с 3 баллами располагается на последней строчке и потеряла шансы на выход в плей офф Кубка России.
В заключительном туре группового этапа Кубка 31 октября грозненцы на выезде встретятся с калининградской «Балтикой», самарцы в этот же день сыграют в Санкт Петербурге с «Зенитом», который уже обеспечил себе участие в плей офф Пути РПЛ.
Прямую трансляцию игры смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Кубок России. 2023-24. Путь РПЛ. Тур 5
«Крылья Советов» (Самара) — «Ахмат» (Грозный) — 0:3 (0:2)
Голы: Ильин, 2 (ВИДЕО). Конате, 8 (ВИДЕО). Семенов, 66 (ВИДЕО).