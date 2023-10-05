Тренер Гаджиев заявил, что у него нет серьезных вопросов к ФИФА

"Я бы не выступал с такими условиями. Понятно, что это решение относительно лояльное в данной ситуации. К Федерации международной и вопросов серьезных нет, поскольку другое решение ей выбрать крайне сложно. Даже это решение было не простым", — заявил специалист.

В ФИФА отметили, что сборная России будет выступать на ЧМ, если отберется под названием " Российский футбольный союз ", без флага и без гимна.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе. ФИФА и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С того момента команды проводят только товарищеские матчи.