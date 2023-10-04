Чемпионат мира по футболу впервые в истории пройдет на трех континентах
Первенство планеты по футболу в 2030 году станет уникальным: впервые в истории матчи турнира пройдут сразу на трех континентах. Речь о Южной Америке, Европе и Африке, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Игры соревнования примут Уругвай, Аргентина, Парагвай, Марокко, Испания и Португалия. Три встречи состоятся в Южной Америке, в том числе и матч-открытие (в Уругвае), в котором сыграет местная национальная команда. То же самое касается и первых поединков сборных Аргентины и Парагвая.
Отметим, что в 2030 году исполнится ровно 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира в истории. Он прошел в Уругвае, титул тогда взяли хозяева.