Колосков считает, что «Спартаку» нет смысла увольнять Абаскаля

— Не думаю, что нужно пороть сейчас горячку и убирать Абаскаля на эмоциях. Да, они сейчас снова проиграли, так и что, получается, и Семака нужно увольнять из «Зенита», ведь его команда сейчас отстает от первого места на семь очков. Это не дело. Абаскаль все таки слепил команду, они играют, но стабильности пока не хватает. Да, у него часто бывают ошибки по составу, он не угадывает с заменами, но в целом то игра есть. Возможно, ему не хватает опыта. Сейчас убирать его нет смысла, — сказал Колосков «РБ Спорт».