Колосков считает, что «Спартаку» нет смысла увольнять Абаскаля

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что руководству московского «Спартака» в настоящее время не следует отправлять в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.
В среду «Спартак» на выезде со счетом 0:3 проиграл московскому «Динамо» в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. В десятом туре МИР РПЛ «красно белые» проиграли в Самаре «Крыльям Советов» — 0:4.
— Не думаю, что нужно пороть сейчас горячку и убирать Абаскаля на эмоциях. Да, они сейчас снова проиграли, так и что, получается, и Семака нужно увольнять из «Зенита», ведь его команда сейчас отстает от первого места на семь очков. Это не дело. Абаскаль все таки слепил команду, они играют, но стабильности пока не хватает. Да, у него часто бывают ошибки по составу, он не угадывает с заменами, но в целом то игра есть. Возможно, ему не хватает опыта. Сейчас убирать его нет смысла, — сказал Колосков «РБ Спорт».
Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона 2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с клубом до лета 2025 года.
Матч «Спартака» и ЦСКА в 11 м туре РПЛ пройдет 8 октября. Прямую трансляцию матча смотрите с 18:00 мск на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.