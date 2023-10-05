Экс-тренер «Спартака» ответил отказом на предложение вернуться в команду

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о том, что сейчас не может вернуться в московский клуб из-за того, что занят другой деятельностью. Его слова передает «Матч ТВ».

В 2018 году Рианчо перешел на работу в московский «Спартак», где стал ассистентом Массимо Карреры. 22 октября 2018 года после увольнения Карреры со своего поста, Рианчо был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера. Всего у руля команды он провел шесть матчей. В ноябре этого же года он покинул «Спартак» после назначения Олега Кононова на эту должность.