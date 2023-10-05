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Экс-спортдиректор «Спартака» об Абаскале: совесть должна быть

Бывший спортивный директор московского "Спартака" Александр Шикунов раскритиковал главного тренера команды Гильермо Абаскаля за неумение распоряжаться игроками. Его слова передает "Матч ТВ".

Экс-спортдиректор «Спартака» об Абаскале: совесть должна быть
© РИА Новости

"Я бы сказал, что уходят не после такого матча с "Динамо", а после такой игры, как с "Крыльями". Совесть должна быть. Такой большой клуб и такой маленький тренер, совсем маленький и не справляется. Абаскаль не понимает, что делает. Особенно, когда у него появилось две обоймы. Гильермо не понимает, как и кого использовать, каждый раз меняет по два три пять человек, и все становится хуже и хуже", - сказал Шикунов.

4 октября "Спартак" разгромно уступил "Динамо" в Кубке России со счетом 0:3. Голами отметились Фомин, Бителло и Зазвонкин. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

1 октября "Спартак" разгромно проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:4 в рамках чемпионата России. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

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