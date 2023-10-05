Экс-спортдиректор «Спартака» об Абаскале: совесть должна быть

"Я бы сказал, что уходят не после такого матча с "Динамо", а после такой игры, как с "Крыльями". Совесть должна быть. Такой большой клуб и такой маленький тренер, совсем маленький и не справляется. Абаскаль не понимает, что делает. Особенно, когда у него появилось две обоймы. Гильермо не понимает, как и кого использовать, каждый раз меняет по два три пять человек, и все становится хуже и хуже", - сказал Шикунов.