Названы претенденты на приз лучшему игроку сентября в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала список номинантов на приз лучшему игроку сентября.

Все футболисты отметились за свои клубы как минимум тремя голевыми действиями в сентябре:

Голосование болельщиков продлится до 12:00 по западноевропейскому летнему времени (14:00 по московскому). Лучшего игрока месяца выберут на основании голосования болельщиков и экспертов.