Названы претенденты на приз лучшему игроку сентября в АПЛ

Салах, Альварес, Сон и Триппьер – среди претендентов на приз лучшему игроку сентября в АПЛ
Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала список номинантов на приз лучшему игроку сентября.
В список номинантов попали вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес, нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс, вингер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, полузащитник «Вулверхэмптона» Педру Нету, защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер вингер «Вест Хэма» Джаррод Боуэн.
Все футболисты отметились за свои клубы как минимум тремя голевыми действиями в сентябре:
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – два гола и два ассиста;
- Хулиан Альварес («Манчестер Сити») – два гола и два ассиста;
- Олли Уоткинс («Астон Вилла») – четыре гола и один ассист;
- Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – шесть голов;
- Педру Нету («Вулверхэмптон») – один гол и три ассиста;
- Киран Триппьер («Ньюкасл») – четыре ассиста;
- Джаррод Боуэн («Вест Хэм») – три гола.
Голосование болельщиков продлится до 12:00 по западноевропейскому летнему времени (14:00 по московскому). Лучшего игрока месяца выберут на основании голосования болельщиков и экспертов.
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