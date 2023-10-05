Балотелли рассказал, примет ли возможное предложение от ПСЖ

«Что, если «ПСЖ» позвонит мне? Никаких шансов. Я отвечу им отказом. Ни за что не перейду туда, поскольку я раньше играл за «Марсель» и «Ниццу». Так что… у «ПСЖ» нет ни единого шанса.



А если «ПСЖ» предложит мне € 10 млн за сезон? Тогда конечно! В таком случае я бы согласился… за € 10 млн я бы даже присоединился к команде моего брата и поехал играть за них!» — приводит слова Балотелли журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».