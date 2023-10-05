Дешам объявил состав сборной Франции на матчи с Нидерландами и Шотландией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав на октябрьские матчи с Нидерландами и Шотландией. Об этом сообщает L'Equipe.

В список игроков, доступных для ближайших игр, вошли 23 футболиста:

Матч с Нидерландами в рамках отбора к Евро-2024 состоится 13 октября в 21:45 мск. Товарищеская встреча с Шотландией пройдёт 17 октября в 22:00 мск.