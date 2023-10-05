Виллиан Роша стал самым подорожавшим футболистом РПЛ

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов Российской Премьер-Лиги, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости после летнего трансферного окна.

В список попало по три игрока из «Спартака» и «Зенита», два футболиста «Динамо», а также по одному из «Ростова» и «Рубина».