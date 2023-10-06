Жозе Моуринью определился с новым местом работы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не планирует продлевать контракт с «Ромой».

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Как стало известно журналистам Todofichajes, португальский специалист хочет попробовать свои силы в сборной. Моуринью готов рассмотреть предложения от Италии, Англии или Бразилии. Отмечается, что наставнику «Ромы» интересна работа только с той национальной командой, которая нацелена на завоевание трофеев.

Жозе Моуринью работает с «Ромой» с июля 2021 года. В сезоне-2021/2022 португальский специалист выиграл с римской командой Лигу конференций. Контракт известного наставника с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.