Мор: возможно, Абаскаль стал заложником большого выбора футболистов

«Возможно, Абаскаль стал заложником большого выбора футболистов. В последнее время у него довольно большие полномочия, он имеет голос, может влиять на трансферную политику. Были приобретены футболисты «под Абаскаля», он стал заложником. Если есть футболисты, которые получают большую зарплату, главный тренер настаивал на их покупке, они должны играть, с него будут спрашивать», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».