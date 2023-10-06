Бэкхем признался в вызванных психическим расстройством странных привычках

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бэкхем признался, что из-за психического расстройства он оказался зациклен на наведении порядка и чистоты в доме. Об этом спортсмен сообщил в биографическом документальном фильме.

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По словам спортсмена, он страдает обсессивно-компульсивным расстройством. С годами вызванная им одержимость начала усиливаться. Например, Бэкхему необходимо заранее думать о нарядах, которые будет носить в течение следующей недели, и заранее подготавливает одежду.

Порядок футболист наводит не только в гардеробе и спальне, но и на кухне. Он по строгим правилам расставляет продукты в холодильнике. Еще Бэкхем не может уснуть, пока не удостоверится, что после ужина не осталось грязной посуды и пятен, а домашние подсвечники не испачканы копотью.

— У меня обсессивно-компульсивное расстройство, то есть мне нужно, чтобы все предметы были расположены по прямой линии или по парам, — признался Бэкхем, слова которого приводит издание The Sun.

Врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, как может проявляться обсессивно-компульсивное расстройство, которое является одним из психических расстройств. Среди его ярких признаков — постоянно повторяющиеся действия, которые становятся ритуалами.