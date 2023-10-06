Радимов: будь Зарема сейчас на своем месте, Абаскаль давно бы уже уехал

«У «Спартака» в этом году пришло новое руководство, они вообще не понимают, что такое футбол. Я вот больше чем уверен – будь Зарема сейчас на своем месте, Абаскаль давно бы уже уехал. У меня такое ощущение, что у Заремы больше мужского в характере, чем у нынешнего руководства клуба. Очевидные вещи, что Абаскаль работать не хочет», — сказал Радимов.