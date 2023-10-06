Ради одобрения заявки на ЧМ-2034 Саудовская Аравия пойдет на отчаянный шаг

Футбольным болельщикам разрешат пить алкоголь на стадионах Саудовской Аравии, если FIFA одобрит заявку страны на проведение Чемпионата мира по футболу-2034. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на источник в стране.

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В мусульманской стране запрещены продажа и употребление алкоголя, но Эр-Рияд заверил, что разрешит продавать выпивку в отелях и в «ограниченных фан-зонах», если заявка страны выиграет.

«Это не обсуждалось публично, но это общепризнанный факт», - заявил источник газеты.

Саудовская Аравия объявила о своем намерении подать заявку на проведение ЧМ-2034 в октябре.

Противники кандидатуры Эр-Рияда предупредили FIFA, что разрешение провести турнир в стране позволит ей «отмыться от ужасающих нарушений прав человека».

«Мы признаем, что в прошлом были допущены очень серьезные ошибки, и хотим, чтобы мир понял, что мы меняемся», - заявил саудовский источник издания.

Ранее СМИ рассказали о решении Саудовской Аравии сдаться и не претендовать на проведение ЧМ-2030 из-за сильной совместной заявки Португалии, Испании и Марокко.