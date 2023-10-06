Игроков ПСЖ дисквалифицировали за оскорбления болельщиков

Профессиональная футбольная лига Франции приняла решение дисквалифицировать на одну игру футболистов «Пари Сен Жермен» Усмана Дембеле, Рандаля Коло Муани, Лейвина Курзава и Ашрафа Хакими из-за оскорблений в адрес болельщиков «Марселя». Об этом говорится на сайте организации.

Ранее ПСЖ разгромил «Марсель» со счетом 4:0. После матча Дембеле, Коло Муани, Курзава и Хакими вместе с болельщиками скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Марселя». Их поведение попало на видео.

«Основываясь на отчетах делегата матча и приняв во внимание характер комментариев некоторых игроков «Пари Сен-Жермен», Дисциплинарная комиссия приняла решение вызвать игроков», - говорится в сообщении пресс-службы Профессиональной футбольной лиги Франции.

После того, как члены комиссии выслушали игроков, было принято решение об их дисквалификации на один матч.

Санкции вступают в силу со вторника, 10 октября.