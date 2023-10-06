Российский вратарь "Карабаха" восхитил болельщиков

Фанаты азербайджанского футбольного клуба «Карабах» «молятся» на российского голкипера Андрея Лунева. Как сообщает Sportbox, вратарь помог команде остаться непобежденным на групповом этапе Лиги Европы — он вновь ушел с поля без пропущенных мячей.

Лунев уже несколько сезонов выступает за пределами России. В Германии его карьера не задалась — бывший голкипер сборной РФ два года просидел в «Байере» на скамейке запасных, лишь дважды выйдя на поле. Этим летом он перешел в «Карабах». Сразу стать основным вратарем азербайджанского клуба у него не получилось — до конца сентября он почти всегда оставался в запасе.

Однако в последние игры Лунев стал выходить на поле в стартовом составе. Его игра помогла «Карабаху» победить чемпиона Норвегии «Мольде» в первом туре Лиги Европы со счетом 1:0. Во втором туре вратарь снова останавливал лучший клуб страны, но уже Швеции — «Хекен». Его азербайджанцы также обыграли со счетом 1:0.

Вторая подряд игра без голов вдохновила болельщиков азербайджанской команды, которые стали писать восторженные сообщения в соцсетях, хваля в том числе и Лунева. Они хвалили его игру и отмечали, что ворота «Карабаха» находятся в надежных руках.

«Наш страх из-за обороны ворот исчез. Раньше наши сердца колотились, когда соперник пересекал центр поля. Когда в стартовом составе стал играть Лунев, мы почувствовали облегчение», — написал один из фанатов.