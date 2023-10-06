Российского футболиста признали лучшим игроком французского клуба с сентябре

В сентябре Головин провел три матча, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячам и одной результативной передачей. Россиянин набрал 58% голосов. На втором месте в голосовании расположился Такуми Минамино (11%), Тройку лучших замкнул Магнес Аклиуш (10%).

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В команду, которая выступает в чемпионате Франции, Александр перешел из московского ЦСКА. Контракт россиянина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Головина составляет €28 млн. За национальную команду России Головин провел 46 матчей, в которых ему удалось забить пять голов.