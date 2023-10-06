Женский «Локомотив» уверенно обыграл «Динамо» в матче Суперлиги

Завершился матч 22-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские «Локомотив» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марией Ткачёвой. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0.