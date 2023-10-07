Промес допустил переход Зиеша в «Спартак»

«Может ли Зиеш оказаться в „Спартаке“? Почему нет? Сейчас он в «Галатасарае». Тут я в любом случае могу только желать этого, но подобное зависит лишь от клуба и игрока. Одно могу сказать точно: Зиеш любит Россию», — приводит слова Промеса пресс-служба красно-белых.