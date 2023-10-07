«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Уралом» на 90+6-й минуте

Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Итоговый результат — 2:2.

На пятой минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Артём Дзюба. На 12-й минуте защитник «Урала» Силвие Бегич забил ответный мяч. На 53-й минуте нападающий Эрик Бикфалви вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте полузащитник «Урала» Илья Ишков с двух попыток не смог реализовать пенальти. «Локомотив» отыгрался усилиями нападающего Тимура Сулейманова на 90+6-й минуте.