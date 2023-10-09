Масалитин: с такими показателями ЦСКА не может претендовать на высокие места

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил работу главного тренера армейцев Владимира Федотова после ничьей в матче 11 го тура МИР Российской премьер лиги со столичным «Спартаком».
В воскресенье армейцы в гостях сыграли вничью со «красно белыми» в матче 11 го тура МИР РПЛ со счетом 2:2.
— Уверен, что вопросы в отношении Федотова никуда не денутся. Сегодня была очень яркая игра с хорошими моментами, но почему нельзя было играть так раньше? Пропущенное количество мячей в РПЛ тоже настораживает, нельзя претендовать на высокие места с такими показателями, — цитирует Масалитина RT.