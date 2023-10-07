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IPFL: футбола в Израиле сегодня не было и завтра тоже не будет

Все матчи шестого тура чемпионата Израиля по футболу перенесли на другие даты, сообщает пресс служба Израильской профессиональной футбольной лиги (IPFL).

Матчи чемпионата Израиля по футболу перенесли из-за ракетных обстрелов
© Спорт уик-энд

В субботу между Израилем и Палестиной начался вооруженный конфликт, в Израиле объявлено чрезвычайное положение.

- В связи с ситуацией в сфере безопасности все матчи шестого тура чемпионата Израиля, запланированные к проведению в субботу и воскресенье, перенесены. Подробности о матчах, запланированных на понедельник в Национальной лиге (во второй по уровню лиге страны - Прим. ред.), станут известны позднее, - говорится в сообщении, рассказывает matchtv.ru .