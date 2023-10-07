Матчи чемпионата Израиля по футболу перенесли из-за ракетных обстрелов

- В связи с ситуацией в сфере безопасности все матчи шестого тура чемпионата Израиля, запланированные к проведению в субботу и воскресенье, перенесены. Подробности о матчах, запланированных на понедельник в Национальной лиге (во второй по уровню лиге страны - Прим. ред.), станут известны позднее, - говорится в сообщении, рассказывает matchtv.ru .