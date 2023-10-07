Матчи чемпионата Израиля по футболу перенесли из-за ракетных обстрелов

IPFL: футбола в Израиле сегодня не было и завтра тоже не будет
Все матчи шестого тура чемпионата Израиля по футболу перенесли на другие даты, сообщает пресс служба Израильской профессиональной футбольной лиги (IPFL).
В субботу между Израилем и Палестиной начался вооруженный конфликт, в Израиле объявлено чрезвычайное положение.
- В связи с ситуацией в сфере безопасности все матчи шестого тура чемпионата Израиля, запланированные к проведению в субботу и воскресенье, перенесены. Подробности о матчах, запланированных на понедельник в Национальной лиге (во второй по уровню лиге страны - Прим. ред.), станут известны позднее, - говорится в сообщении, рассказывает matchtv.ru .