«Краснодар» вырвал победу у «Ростова» в матче 11‑го тура РПЛ

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. После первого тайма ростовчане вели со счетом 2:0 благодаря голам Данила Глебова (23 я минута) и Мохаммада Мохебби (41). Во втором тайме команда Владимира Ивича сумела отыграться: отличился Эдуард Сперцян (50), также на 80 й минуте мяч в свои ворота отправил вышедший на замену форвард «Ростова» Николай Комличенко. На пятой добавленной ко второму тайму минуте победу «быкам» принес точный удар Джона Кордобы.