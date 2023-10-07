«Краснодар» вырвал победу у «Ростова» в матче 11‑го тура РПЛ, отыгравшись со счета 0:2
«Краснодар» дома вырвал победу у «Ростова» в матче 11 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ).
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. После первого тайма ростовчане вели со счетом 2:0 благодаря голам Данила Глебова (23 я минута) и Мохаммада Мохебби (41). Во втором тайме команда Владимира Ивича сумела отыграться: отличился Эдуард Сперцян (50), также на 80 й минуте мяч в свои ворота отправил вышедший на замену форвард «Ростова» Николай Комличенко. На пятой добавленной ко второму тайму минуте победу «быкам» принес точный удар Джона Кордобы.
«Краснодар» после 11 туров РПЛ идет без поражений, набрал 27 очков и лидирует в турнирной таблице. «Ростов» под руководством Валерия Карпина с 10 очками занимает 13 е место.
В следующем туре 21 октября краснодарцы сыграют с «Балтикой» в Калининграде, «Ростов» днем позже примет грозненский «Ахмат».