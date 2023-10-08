Игрок "Локо" Дзюба оценил потасовку в матче с "Уралом" в РПЛ

"Мне показалось, что вратарь отбил мяч в штангу и зафиксировался. Дальше началась потасовка. Немножко Бевеев позволял себе сквернословить, скажем так. Хотелось его призвать. Опять же - это футбол", - заявил форвард.

Инцидент произошел на 90-й минуте игры, когда голкипер "Урала" Илья Помазун вытащил мяч с "ленточки" своих ворот, тем самым спасши свою команду от гола. В результате возникшего на поле конфликта главный арбитр матча Сергей Карасев показал желтые карточки Дзюбе, Тимуру Сулейманову и Мингияну Бевееву.

Встреча, которая состоялась в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2. В составе "Урала" голами отметились Силвие Бегич (12-я минута) и Эрик Бикфалви (53-я). У "железнодорожников" мячи забили Дзюба (5-я) и Сулейманов (90+6). После этой ничьей "Урал" набрал 16 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы. Красно-зеленые остаются на третьей позиции. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко на своем поле сыграют с "Сочи" (22 октября), а "Локо" в Москве сразится с "Динамо" (21 октября).