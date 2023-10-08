"Динамо" потеряло очки, сыграв домашнюю ничью с "Факелом"

Московское "Динамо" сыграло вничью с воронежским "Факелом" со счетом 0:0 в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

"Динамо" не может выиграть в чемпионате России пять матчей подряд (четыре ничьи, одно поражение). Бело-голубые с 17 очками занимают 6-е место в турнирной таблице. "Факел" набрал 9 очков после 10 матчей и располагается на предпоследней, 15-й строчке.