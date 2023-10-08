В Израиле убили известного футболиста

Известный израильский футболист Лиор Асулин был убит во время нападения на вечеринку на юге страны. Тело спортсмена нашли в воскресенье утром, сообщает Ynet.

Издание сообщает, что Лиор Асулин был на вечеринке в кибуце Реим, где, как предполагается, в субботу утром боевики ХАМАС открыли огонь. Футболист приехал на вечеринку, чтобы отпраздновать свое 43-летие. После инцидента он исчез.

Его сестра Ортал Асулин Глейтман накануне написала в соцсетях:

«Мы не можем с ним связаться с утра. Его нигде нет, прошу тех, кто может помочь, связаться со мной».

Сегодня утром тело спортсмена было найдено.

Один из клубов, за которые выступал Асулин - «Бней Иегуда» - опубликовал некролог:

«Клуб разделяет горе семьи в связи со смертью Лиора Асулина, который был убит подлыми террористами. Он всегда останется частью семьи «Бней Иегуда».

Асулин родился в 1980 году. Как нападающий и полузащитник играл за израильские клубы «Маккаби», «Бейтар», «Хапоэль», «Бней Иегуда», а также кипрский «Аполлон» (Лимассол).

В начале 2000-х он зарекомендовал себя одним из лучших нападающих израильской лиги. После окончания сезона 2005/06 СМИ сообщали, что Асулин получал выгодные предложения от французских «Олимпика» и «Ниццы», а также клубов из России, Греции и Греции. Однако переход в эти команды не состоялся.