Тихонов прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Енисей»

Восьмикратный чемпион России Андрей Тихонов заявил «Матч ТВ», что «Енисей» не связывался с ним по поводу назначения на пост главного тренера команды.

По информации Metaratings.ru, Эдуард Штейнбрехер покинет пост главного тренера «Енисея», а Тихонов является кандидатом на этот пост. Красноярская команда с 15 очками в 13 матчах занимает 14 е место в МЕЛБЕТ Первой Лиге.