Тихонов прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Енисей»

Восьмикратный чемпион России Андрей Тихонов заявил «Матч ТВ», что «Енисей» не связывался с ним по поводу назначения на пост главного тренера команды.
По информации Metaratings.ru, Эдуард Штейнбрехер покинет пост главного тренера «Енисея», а Тихонов является кандидатом на этот пост. Красноярская команда с 15 очками в 13 матчах занимает 14 е место в МЕЛБЕТ Первой Лиге.
— Видел, что написали (такую новость). Но не слышал ничего, со мной не связывались, — сказал Тихонов «Матч ТВ».
Тихонов возглавлял «Енисей» в 2016–2017 годах.