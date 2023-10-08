«Аталанта» проиграла «Лацио» в матче Серии А

«Аталанта» потерпела поражение от «Лацио» в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Валентин Кастельянос и Матиас Весино. За гостей отличились Эдерсон и Сеад Колашинац. Также автогол на счету Шарля де Кетеларе.

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук на поле не появился.

В другом матче тура «Фрозиноне» дома одержал победу над «Вероной» — 2:1.

«Аталанта» с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, «Фрозиноне» (12) идет седьмым. «Лацио» (10) располагается на 12 й строчке, «Верона» (8) — на 16 й.

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ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 8-Й ТУР

«Лацио» (Рим) — «Аталанта» (Бергамо) — 3:2 (2:1)