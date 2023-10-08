Вратаря унесли с поля во Франции после попадания петарды

Во Франции петарда, брошенная с трибуны, попала во вратаря во время футбольного матча чемпионата страны. Матч досрочно прервали, пострадавшего унесли с поля на носилках, сообщает RMC.

Инцидент произошёл в конце матча между «Монпелье» и «Клермоном». Болельщик с трибуны бросил петарду, которая попала во вратаря «Клермона» Мори Диау.

Голкипера унесли на носилках. Осмотревший его врач установил, что спортсмен не может продолжать матч. В результате встреча была досрочно завершена.

«На экстренном заседании решили завершить матч досрочно. Решение было принято после консультации с врачом клуба, который объяснил, что Мори Диау был «серьезно травмирован после этого инцидента», – сообщает RMC.

Болельщик «Монпелье», бросивший петарду во вратаря, был опознан и арестован полицией на трибуне.