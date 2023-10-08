"Наполи" на своем поле уступил "Фиорентине"
"Наполи" дома проиграл "Фиорентине" в матче 8-го тура чемпионата Италии (1:3).
"Фиорентина" открыла счет в самом дебюте матча, на седьмой минуте отличился нападающий Йосип Брекало. На пятой добавленной к первому тайму минуте форвард неаполитанцев Виктор Осимхен сравнял счет. На 63-й минуте полузащитник "фиалок" Джакомо Бонавентура вновь вывел свою команду вперед. А аргентинский нападающий Николас Гонсалес установил окончательный счет на 93-й минуте.
Чемпионат Италии 8 тур
Голы: Осимхен, 45+5 (пен) - Брекало, 7, Бонавентура, 63, Гонсалес, 90+3.