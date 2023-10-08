"Наполи" на своем поле уступил "Фиорентине"

"Фиорентина" открыла счет в самом дебюте матча, на седьмой минуте отличился нападающий Йосип Брекало. На пятой добавленной к первому тайму минуте форвард неаполитанцев Виктор Осимхен сравнял счет. На 63-й минуте полузащитник "фиалок" Джакомо Бонавентура вновь вывел свою команду вперед. А аргентинский нападающий Николас Гонсалес установил окончательный счет на 93-й минуте.