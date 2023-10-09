УЕФА может отменить решение по допуску сборных России U17

Последствия планов УЕФА по восстановлению участия российских юношеских команд в европейских соревнованиях вызывают огромный раскол в руководящем органе, оказывая на президента Александра Чеферина огромное давление с целью «вернуть» этот вопрос на заседании Исполнительного комитета на этой неделе, сообщает The Independent.

Это уже привело к тому, что вице-президент конфедерации Карл-Эрик Нильссон ушел с поста руководителя Шведской спортивной конфедерации, а Дания стала последней ассоциацией, заявившей, что они не будут играть за российские команды, играя с Англией, Ирландией и Украиной. По данным издания, существует напряженность внутри некоторых национальных ассоциаций, которые не сразу отвергли эту идею.

Аналогичное недовольство наблюдается и среди других федераций тем, как этот вопрос был поднят УЕФА на последнем заседании: Чеферин просто поднял этот вопрос в разделе «любые другие вопросы» – по словам одного источника – «без предварительного уведомления». Это вызвало огромное удивление, и рассматривалось в контексте решения ФИФА сделать то же самое.