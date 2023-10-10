Стало известно место проведения Евро-2032

Чемпионат Европы по футболу 2032 года пройдет в Италии и Турции. Об этом сообщил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин на специальной церемонии, которая прошла в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне.

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Перед этим стало известно, что чемпионат Европы 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии.

С 2016 года финальный турнир чемпионата Европы по футболу проходит по новой схеме — в турнире принимают участие 24 команды, которые разделены на шесть групп по четыре в каждой. Две лучшие команды каждого квартета вместе с четырьмя лучшими сборными, занявшими третье место, формируют сетку плей-офф, где начиная с раунда 1/8 финала проводят матчи на вылет.