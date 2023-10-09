Шикунов раскритиковал работу Абаскаля

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что испанец Гильермо Абаскаль — не тот главный тренер, который нужен московскому клубу.
В воскресенье «Спартак» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11 го тура МИР РПЛ. От поражения «красно белых» в компенсированное ко второму тайму время спас бывший футболист ЦСКА Хесус Медина.
— Радоваться надо — ушли от поражения в матче с ЦСКА. Но по игре в очередной раз нечему радоваться. Это стечение обстоятельств, по игре счет не складывался. Абаскалю и 30 туров не хватит, чтобы определить стартовый состав. По составу он плавает давно и до сих пор. Вряд ли даже с победами закончатся разговоры об отставке Абаскаля. Болельщики недовольны, в команде игра тоже не нравится, думаю.
Хотелось бы других результатов и игры. Каждый матч шум, проблемы, обсуждение состава. Абаскаль не отвечает на вопросы, потому что он сам не понимает. Все специалисты уже давно высказались, у всех много претензий. Работа Абаскаля — не то, что нужно «Спартаку». Тренироваться на таком клубе — грех, — цитирует Шикунова «Чемпионат».
Испанский тренер возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В чемпионате России «красно белые» набрали 17 очков и занимают шестое место.
В следующем туре «Спартак» 22 октября примет «ПАРИ НН».