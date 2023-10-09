Чемпион ОИ Кожевников раскритиковал футбольных комментаторов

«Сравнить хоккейных и футбольных комментаторов? В хоккее мне нравится комментатор Роман Скворцов, он понимает этот вид спорта, хорошо ведет репортаж, ложится на ухо. Футбол смотрю не так много, но могу сказать, что уровень комментаторов там здорово упал.



Не думаю, что футбольные комментаторы предвзятые. Это не предвзятость, а непрофессионализм. Ну не умеют они вести — и всё», — сказал Кожевников.