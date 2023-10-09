Журова оценила вероятность пересмотра решения УЕФА о допуске сборных России U-17

«Я думаю, что наши футбольные сборные никуда не вернутся. Там просто будут сплошные бойкоты и организаторы в итоге пойдут на поводу у них, потому что попросту все откажутся с нами играть. Или организаторы откажут нашим ребятам в визе, и они не смогут приехать на отборочные соревнования, шведы уже об этом сообщили. Поэтому не надо тешить себя иллюзиями», — заявила Журова.