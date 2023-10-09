Дмитрий Градиленко критически оценил состав «Спартака».

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«Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в матче 11-го тура Мир РПЛ (2:2).

– Говорить о том, что в этом дерби было какое-то качество, нет совершенно никакого смысла. Потому что уровень очень слабый. Конечно, я ожидал худшего для красно-белых, но, слава богу, произошло то, что произошло.

– Можно ли назвать этот результат хотя бы частичной реабилитацией за то, что было с «Крыльями Советов» и с «Динамо» на кубок?

– Да конечно нет! Какая реабилитация? Многие говорили о том, что игра с «Динамо» не нужна, что «Спартак» уже обеспечил себе первое место в группе… Но это бред! Ведь приходят болельщики, они болеют за команду, и надо выходить и играть на 100%. Но, видимо, это и есть те 100% нынешнего «Спартака»: с «Динамо» 0:3, с ЦСКА дома еле-еле 2:2. Но о чем говорить, когда у тебя в составе непонятно как вообще попавшие в команду футболисты.

– Например, кто?

– Например, Рябчук – очень слабый игрок, таких и в России найти можно. Потом – Дуарте, Мартинс, Медина. Да, он забил на 95-й случайно, но игрок-то он слабый. А его купили, если я не ошибаюсь, за 7 млн! Это катастрофа, ребята, вы что творите?

– Замены, которые сделал Абаскаль, повлияли на то, что «Спартаку» удалось отыграться?