Ондуа: предстоящий визит в Москву и матч против России — это большая гордость для меня

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

«Предстоящий визит в Москву и матч против России — это большая гордость для меня. Рад, что этот матч состоится, и я смогу сыграть против сборной дома перед своими друзьями и родными. Это очень приятно, особенный день и матч для меня.

Из нынешнего состава сборной России знаком со многими. Кто то был со мной в академии, с кем то играл в РПЛ. Не буду называть имена, с некоторыми мы поддерживаем общение. Это приятно, потому что годы прошли, мы до сих пор общаемся.

В чём сила сборной Камеруна? Это командная игра, сложно выделить кого то. Да, у нас есть ребята, которые играют в больших клубах, но выделять кого то я не буду. Наша сила — командный дух.