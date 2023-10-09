Галямин: Медина спас Абаскаля от увольнения
Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Галямин предположил, что полузащитник "Спартака" Хесус Медина спас своим голом Абаскаля от увольнения.
"Спас ли Хесус Медина свои голом в концовке матча Абаскаля от возможной отставки? Его могут поменять, да. Его могли бы поменять уже на этой неделе. Может быть, Медина и вправду спас его", — передает слова Галямина Legalbet.
Матч 11-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА завершился ничейным результатом 2:2. Клубы идут рядом в турнирной таблице. "Спартак" занимает шестую строчку. Армейцы идут на седьмом месте. Обе команды набрали по 17 очков.
Медина перешел в "Спартак" из ЦСКА в минувшее трансферное окно. За новый клуб вингер сыграл 8 матчей и забил в них 2 мяча.
Следующее дерби "Спартака" и ЦСКА пройдет в марте 2024 года.