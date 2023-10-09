«Химки» и «Алания» сыграли вничью в матче Первой лиги
«Химки» на своем поле сыграли вничью с «Аланией» в матче 13 го тура МЕЛБЕТ Первой лиги.
Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе подмосковного клуба голами отметились Александр Руденко (63) и Данил Степанов (71), у гостей забитые мячи на счету Батраза Гурциева (58) и Вячеслава Кротова (76).
После этого матча «Химки» поднялись на третье место с 21 очком, а владикавказцы остались во главе таблице с 25 очками.
В следующем туре «Химки» на своем поле примут «Енисей», а «Алания» дома встретится с «Ленинградцем». Обе игры пройдут 14 октября.