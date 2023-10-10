Тренер «Зенита» ответил, стоит ли российским игрокам уезжать в Европу и США

«Что меня удивило в США, как первого русского футболиста там? Полная свобода. В Европе обычно вся команда организованно едет на выезд. В США же ты самостоятельно добираешься до аэропорта, прилетаешь с одноклубниками в другой город, заселяешься в гостиницу, тебе дают суточные. Остальное время ты предоставлен сам себе. Никакого контроля, можешь пойти куда угодно. Сбор команды — только за три часа до игры.



В Америке много соблазнов? Соблазны… (смеется) Ты же приехал играть, а не соблазны смотреть. Понимаешь, что завтра предстоит важная игра. Мы с европейцами и теми, кто постарше, ходили в клуб, мясной ресторан. Молодые ребята, напротив, старались экономить, у них зарплаты были поскромнее. Покупали гамбургеры, брали из дома бутерброды. Наверное, сейчас многое изменилось. Столько свободы у игроков уже нет.



При нынешней политической ситуации стоит ли русским игрокам ехать в Европу или MLS? Был бы интерес. Сейчас вокруг россиян никакого ажиотажа нет", — приводит слова Симутенкова Sport24.