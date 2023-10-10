Тренер "Зенита" Симутенков: Дзюба очень удачно вернулся
Тренер петербургского "Зенита" Игорь Симутенков заявил, что форвард московского "Локомотива" Артем Дзюба хорошо играет за свой клуб, передает Sport24. "Артем очень удачно вернулся, забивает и отдает голевые передачи", - сказал Симутенков.
Дзюба выступал за "Зенит" с 2015 по 2022 год. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом России. Всего в текущем сезоне 35-летний форвард забил три мяча и сделал три результативные передачи в 12 играх за "железнодорожников". Дзюба подписал контракт с "Локомотивом" по ходу прошлого сезона.
Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. В следующем туре "Локомотив" на своем поле померится силами со столичным "Динамо" (21 октября). 35-летний форвард вместе с тренером Леонидом Слуцким ведет шоу на YouTube "Ну, так нельзя", где общается со спортсменами. При этом Слуцкого и Дзюбу неоднократно критиковали за большое количество мата в эфире.