Тренер "Зенита" Симутенков: Дзюба очень удачно вернулся

Тренер петербургского "Зенита" Игорь Симутенков заявил, что форвард московского "Локомотива" Артем Дзюба хорошо играет за свой клуб, передает Sport24. "Артем очень удачно вернулся, забивает и отдает голевые передачи", - сказал Симутенков.

Дзюба выступал за "Зенит" с 2015 по 2022 год. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом России. Всего в текущем сезоне 35-летний форвард забил три мяча и сделал три результативные передачи в 12 играх за "железнодорожников". Дзюба подписал контракт с "Локомотивом" по ходу прошлого сезона.