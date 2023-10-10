Симутенков выделил общие тренерские черты у Семака и Анчелотти
Тренер «Зенита» Игорь Симутенков в интервью Sport24 сравнил Сергея Семака с молодым Карло Анчелотти.
Симутенков играл под руководством Анчелотти в «Реджане», за которую выступал в 1995–1998 годах.
— Кто сильнее как тренер — молодой Анчелотти или Семак?
— Они во многом похожи. У обоих большая харизма, целеустремленность. Оба максимально поглощены работой.
— То есть можно поставить знак равенства?
— Думаю, да.
— Чему лично вы научились у Семака?
— Работать 24 часа в сутки, принимать решения не на эмоциях, а с холодной головой, — отметил Симутенков.
На данный момент команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице МИР РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 очков.