Симутенков выделил общие тренерские черты у Семака и Анчелотти

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Симутенков играл под руководством Анчелотти в «Реджане», за которую выступал в 1995–1998 годах.

— Кто сильнее как тренер — молодой Анчелотти или Семак?

— Они во многом похожи. У обоих большая харизма, целеустремленность. Оба максимально поглощены работой.

— То есть можно поставить знак равенства?

— Думаю, да.

— Чему лично вы научились у Семака?

— Работать 24 часа в сутки, принимать решения не на эмоциях, а с холодной головой, — отметил Симутенков.