Николай Наумов сравнил УЕФА с медузой после решения об отмене допуска российских юношеских команд
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов назвал УЕФА аморфной медузой после отмены организацией своего же решения о допуске российских юношеских команд до международных турниров.
Исполком УЕФА 26 сентября обратился к руководству союза с просьбой предложить решение, которое позволило бы восстановить в правах российские национальные команды U 17 и младше (как девушек, так и юношей). По сведениям СМИ, во вторник УЕФА отказался от идеи возвращения российских юношеских сборных на турниры, так как невозможно найти «техническое решение, позволяющее допустить российские команды».
— Изначальное решение отстранить даже молодежные и юношеские сборные от соревнований очень сильно подорвало авторитет УЕФА. Они открыли ящик Пандоры, потому что любая другая сборная может сказать: «Мы с русскими играть не будем». Потом они вроде бы согласились нас допустить, а сейчас опять отказываются — это говорит о несостоятельности УЕФА. Это организация, которая сегодня не может руководить европейским футболом. Это не организация, а какая то амеба, аморфная медуза. Это очень позорное решение УЕФА, которое вредит не только России, но, прежде всего, европейскому футболу и этой ранее уважаемой организации, — цитирует Наумова «Газета.Ru».