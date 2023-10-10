Шалимов: пора заниматься вариантом ухода из Европы, ловить нечего

«Я не знаю, зачем УЕФА вообще это делает. Это говорит о том, что там полный бардак и давление. Я вообще никакого смысла уже не вижу в возвращении в Европу. Надо делать серьёзные шаги по переходу в Азию. Шансов на Европу вообще нет.



Пошло решение в пользу юношеской сборной, потом отказ ряда сборных, давление сверху, а УЕФА ничего не может с этим сделать. Они заложники политики, и это никогда не закончится. Это сигнал, что достаточно ждать, и пора всерьёз заниматься рассмотрением варианта ухода из Европы — там ловить нечего», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.